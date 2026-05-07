Questa settimana, le uscite cinematografiche spaziano tra generi diversi, offrendo un’ampia gamma di proposte per gli spettatori. Tra i titoli più discussi ci sono un film d’animazione, diretto da Kyle Balda, e una pellicola dedicata al celebre personaggio di Dracula, realizzata dal regista Radu Jude. Le recensioni dei giornali specializzati forniscono giudizi vari sui nuovi film nelle sale.

Con il suo Dracula, Radu Jude esplora le possibilità di collaborazione tra uomo e intelligenza artificiale (ia). All’inizio sfilano una serie di avatar del vampiro generati dall’ia che poi si esibiscono in un cabaret erotico a tema. Questo carosello è interrotto da cortometraggi introdotti da un alter ego del regista, che spiega come ha usato la tecnologia per crearli. Affascina l’estrema bruttezza dell’estetica prodotta dall’ia, come il modo in cui Jude mescola reale e artificiale per prendere di mira i suoi bersagli abituali (capitalismo, religione, comune senso del pudore, tradizioni romene, turismo). Certo tre ore sono lunghe, considerati l’umorismo grezzo e la natura ripetitiva del film.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I film della settimana, scelti da Internazionale

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