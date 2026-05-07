Prima scena nel dietro le quinte di Porta a Porta. Letizia Moratti, un nome e una storia dentro Forza Italia, ragiona sulla legge elettorale. Ne parla senza infingimenti. «Deve restare - confida - il sistema attuale. La ragione è semplice: certo con la nuova legge se si vincessero le elezioni non ci sarebbero problemi. Solo che la vittoria non è più sicura. Anzi. E se si perde noi avremmo più guai della Meloni: Fratelli d'Italia diventerebbe il partito egemone della coalizione e a noi spetterebbe al massimo il ruolo di vassalli. Sto insistendo con Tajani e penso che cominci a capire. Tanto più che noi abbiamo pure il problema Vannacci. Forza Italia non può allearsi con lui.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I dubbi degli azzurri sullo "Stabilicum". "Se poi si perde rischiamo di sparire"

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