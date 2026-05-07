I cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Durante il fine settimana a Parma e provincia si svolgono diversi eventi tra musica, incontri culturali e camminate. Tra le manifestazioni in programma, il Francigena Festival di Fidenza si tiene dal 5 al 10 maggio, alla sua sesta edizione. L’evento si concentra sulla promozione della cultura e delle tradizioni legate ai cammini storici, attirando pubblico locale e visitatori. Questi appuntamenti si inseriscono in un calendario ricco di iniziative che spaziano tra diverse discipline e interessi.

Musica, incontri, cultura e cammini. Gli appuntamenti a Parma e provincia da venerdì 8 a domenica 10 maggioFrancigena Festival, il programma dal 5 al 10 maggioDal 5 al 10 maggio 2026 Fidenza ospita la sesta edizione del Francigena Fidenza Festival, uno degli appuntamenti italiani dedicati alla.🔗 Leggi su Parmatoday.it Weekend del 1° maggio in Brianza: 6 eventi (anche gratis) da non perdere Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: I cinque eventi da non perdere nel fine settimana; Festival dell'Economia 2026: gli eventi da non perdere - Confcommercio; Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 maggio; Cosa fare a Milano a maggio: mostre, eventi e appuntamenti da non perdere. Comicon Napoli 2026: programma del 1° maggio e i 5 eventi da non perdereDa Kazuhiko Torishima a Crystal Reed, fino a Mortal Kombat II e Millennium Actress: il programma del Comicon Napoli 2026 del 1° maggio. movieplayer.it Sport all'aria aperta, 5 eventi di primavera da non perdere in Emilia-RomagnaMaratone, granfondo di ciclismo, tennis professionistico con partecipanti d'alto livello e tanto altro da poter fare e vedere con l'arrivo delle belle giornate di primavera In Emilia-Romagna, si sa, ... ilrestodelcarlino.it Indagati per omicidio colposo cinque agenti della Mobile dopo la morte di un pluricondannato: lo stavano rincorrendo lungo l’autostrada perché guidava un camion rubato, quando il pregiudicato s’è lanciato dall’abitacolo nella fuga e ha perso la vita. Qual è la - facebook.com facebook Indagati cinque poliziotti per la morte dell’uomo caduto da un camion rubato. #aostasera #cronaca x.com