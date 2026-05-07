Graduatorie GPS 2026 | ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO

Dal 30 marzo, presso gli Uffici scolastici, è iniziata la valutazione delle domande per le graduatorie GPS provinciali e di istituto relative al biennio 202627 e 202728. Le domande sono state presentate entro il 16 marzo e ora le scuole polo stanno esaminando i documenti. La procedura riguarda le richieste di inserimento nelle graduatorie, fondamentali per l’assegnazione delle supplenze nel prossimo biennio scolastico.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande [AGGIORNATO]; GPS 2026, Valutazione delle domande: ecco le scuole polo di cui si avvalgono gli Uffici Scolastici. Tutte le indicazioni utili in merito (IN AGGIORNAMENTO); Graduatorie d'istituto prima fascia 2026/28: problemi con la domanda? Ecco il VIDEO TUTORIAL; Supplenze docenti 2026: nuovo algoritmo da GPS, domanda per le max 150 preferenze dal 16 al 29 luglio [LO SPECIALE]. GPS 2026, controllo punteggi: ecco le sanzioni per chi dichiara il falso. Cosa rischiano i supplentiControllo punteggi. Dalla revoca dell'incarico all'esclusione dalle graduatorie: la guida del Ministero sui controlli delle scuole ... informazionescuola.it GPS 2026 aspirante non presente nelle graduatorie provinciali di supplenza: no allarmismiGraduatorie GPS 2026: gli Uffici Scolastici e le scuole polo sono alle prese con la valutazione delle domande presentate entro il 16 marzo ... orizzontescuola.it Buonasera ho provato ad inserirmi nelle graduatorie Regionali ma nel settore concorso pur avendo fatto pnrr1 e pnrr2 risulta solo il primo con i due punteggi ...non puoi inserire l' altro ... Giusto cosi - facebook.com facebook