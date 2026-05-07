Graduatorie GPS 2026 | ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO

Da orizzontescuola.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 marzo, presso gli Uffici scolastici, è iniziata la valutazione delle domande per le graduatorie GPS provinciali e di istituto relative al biennio 202627 e 202728. Le domande sono state presentate entro il 16 marzo e ora le scuole polo stanno esaminando i documenti. La procedura riguarda le richieste di inserimento nelle graduatorie, fondamentali per l’assegnazione delle supplenze nel prossimo biennio scolastico.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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