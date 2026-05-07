Garlasco nuovi dubbi e scoperte sul caso a Mattino Cinque | Lo ha detto alla cugina?

Nel corso della trasmissione Mattino Cinque sono stati sollevati nuovi dubbi e scoperte sul caso di Garlasco, con particolare attenzione a una possibile rivelazione fatta alla cugina. La vicenda, che da tempo occupa spazio nei programmi televisivi e sui social, vede ora ulteriori dettagli emergere durante il dibattito televisivo. Le discussioni si sono concentrate su queste dichiarazioni e sui loro possibili risvolti, mantenendo alta l’attenzione sul caso.

Il caso di Garlasco continua a riempire ore di trasmissioni televisive, dibattiti e discussioni social. Le ultime rivelazioni emerse attorno ad Andrea Sempio hanno riacceso l’attenzione mediatica su uno dei delitti più controversi della cronaca italiana, soprattutto dopo la diffusione di alcune intercettazioni che stanno facendo discutere esperti, opinionisti e pubblico. Nella mattinata di oggi, giovedì 7 maggio 2026, anche la trasmissione Mattino Cinque ha dedicato un lungo approfondimento agli sviluppi dell’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi. In studio, Federica Panicucci ha ripercorso i passaggi più delicati delle nuove ipotesi investigative, soffermandosi in particolare sugli audio attribuiti ad Andrea Sempio e sulle presunte avances che il giovane avrebbe rivolto a Chiara prima del delitto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, lite shock a Mattino 5 succede di tutto

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Garlasco in Tv, il vicino di Sempio morto e le versioni cambiate nel tempo. Panicucci: All'epoca c'era un assassino in libertà; Mattino Cinque: Garlasco, la procuratrice generale sulla revisione per Stasi Video; Garlasco, pm Pavia: Andrea Sempio uccise Chiara Poggi da solo, non c'è concorso in omicidio; Garlasco, Andrea Sempio ha incontrato Chiara Poggi 4 o 5 volte: la precisazione del padre Giuseppe.

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