Gambonanza è un gioco roguelike strategico che riesce a trasformare le regole degli scacchi in un’esperienza completamente diversa, con meccaniche che creano situazioni imprevedibili. A differenza di altri titoli che si limitano a riproporre alcune mosse tradizionali, questo titolo utilizza il concetto di strategia classica per sviluppare un gameplay che si evolve di partita in partita. La combinazione di elementi di strategia e casualità definisce le caratteristiche principali di questa proposta.

Ci sono giochi che prendono ispirazione dagli scacchi limitandosi a copiarne alcune meccaniche, e poi ci sono titoli come Gambonanza, che utilizzano il concetto stesso della strategia classica per costruire qualcosa di totalmente imprevedibile. Il risultato è un’esperienza che sembra partire da una base familiare per poi distruggerla pezzo dopo pezzo, trasformandola in un caos ragionato fatto di combinazioni assurde, modificatori imprevedibili e partite che cambiano continuamente volto. Fin dai primi minuti si capisce che l’obiettivo del gioco non è simulare gli scacchi tradizionali. Qui tutto è più veloce, aggressivo e sperimentale. Le partite si sviluppano su scacchiere più compatte, con ritmi rapidissimi e una costante sensazione di instabilità strategica.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Gambonanza Recensione: il roguelike strategico che trasforma gli scacchi in un’esplosione di follia tattica

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La recensione di Gambonanza, il Balatro a tema scacchistico che potrebbe stupirti cambiando il modo in cui vedi arrocchi e pedoni. (Trovate il link della recensione nel primo commento) - facebook.com facebook