Furto della Madonna della Libera tre nomi nel registro degli indagati

Nella notte tra il 14 e il 15 aprile, è stato segnalato un furto presso una parrocchia di Trevico. Un ladro ha penetrato nell’edificio e portato via la cassaforte contenente il tesoro della Madonna della Libera. La refurtiva includeva più di dieci chilogrammi di oro votivo e una corona decorata con diamanti. Sul caso sono state avanzate tre denunce di indagine.

Era la notte tra il 14 e il 15 aprile. Qualcuno era entrato nella parrocchia di Trevico e aveva portato via la cassaforte che conteneva il tesoro della Madonna della Libera: oltre dieci chilogrammi di oro votivo e una corona tempestata di diamanti. Un danno stimato intorno al milione di euro.A.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Jova Beach Party, si indaga sul concerto: tre persone nel registro degli indagati Falsi invalidi, Caf nel mirino della Procura: tutti i nomi degli indagatiCi sono anche dei napoletani tra le venticinque persone indagate nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli Nord sui falsi invalidi che... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Madonna di San Luca scende in città il 9 maggio; Madonna di San Luca 2026, quando scende in città e il mistero della pioggia; Rubata statua di Padre Pio, appello per ritrovarla; MONSELICE | RECUPERATA DOPO QUASI 50 ANNI LA ‘MADONNA CON BAMBINO’. Tentato furto al Santuario dell’Incoronata, colpita la teca della Madonna: allarme sventa il colpoTentato furto nella notte al Santuario della Madre di Dio Incoronata, alle porte di Foggia. L’episodio, emerso nelle prime ore ... immediato.net Furto al Santuario della Madonna dell'IncoronataTentato furto al Santuario della Madonna dell'Incoronata, vicino Foggia. La sera di mercoledì 23 aprile, alcuni ladri, armati di mazza, hanno colpito ripetutamente la teca che custodisce la Madonna Ne ... rainews.it Dopo il furto sacrilego della Madonna di Capocolonna, molti si aspettavano che realizzassi subito una nuova corona, ma io mi opposi con convinzione, perché sentivo tutto il peso e la sacralità di quel compito. Con il sostegno di Monsignor Agostino, affrontai q - facebook.com facebook