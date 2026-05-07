Friburgo-Braga | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, giovedì 7 maggio, si disputa la semifinale di Europa League tra il Friburgo e il Braga. La partita si gioca in Germania e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Si tratta di una delle due gare che anticipano la finale della competizione, con il match che si svolge nel penultimo step prima della conclusione della competizione europea.

(Adnkronos) – Semifinali in Europa League. Oggi, giovedì 7 maggio, il Friburgo ospita il Braga – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto della seconda competizione europea. In Germania si riparte dal 2-1 con cui i portoghesi si sono imposti nella gara d'andata. La sfida tra Friburgo e Braga è in programma oggi, giovedì. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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