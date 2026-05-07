di calabro Yoyo Casino startet den “Free Spin Friday” ein und bietet damit etwas Neues in die deutsche Online-Casinowelt. Jeden Freitag bekommen Spieler kostenlose Drehungen an ausgewählten Spielautomaten gewinnen. Das Casino beweist mit dieser wöchentlichen Aktion, dass es seinen Kunden neben normalen Spielbetrieb auch regelmäßige Extra-Angebote anbieten möchte. Für viele treue Spieler ist der Freitag damit ein bestimmter Termin. Die Giveaway-Aktion richtet sich speziell an den deutschen Markt und hält sich streng an die lokalen Gesetze für kontrolliertes Spielen. Was ist dem Free Spin Friday?. Beim Free Spin Friday verteilt Yoyo Casino regelmäßig Freispiele für spezifische Slots.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Freispiel-Freitag: Yoyo Casino lanciert wöchentliche Giveaway-Aktion in der Bundesrepublik

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