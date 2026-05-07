Fiume Basento schiuma bianca per i fanghi | denunciato titolare cantiere

Un cantiere situato lungo il fiume Basento è stato oggetto di denuncia dopo aver causato la presenza di schiuma bianca, risultata dai campionamenti contenere fanghi e sostanze potenzialmente tossiche. La ricerca sui responsabili è stata condotta seguendo il corso del fiume a piedi, permettendo di individuare il titolare del cantiere coinvolto. Le analisi sui materiali trovati nella schiuma potrebbero rivelare la presenza di sostanze chimiche nocive.

? Cosa scoprirai Come sono stati individuati i responsabili risalendo il fiume a piedi?. Quali sostanze tossiche potrebbero trovarsi all'interno della schiuma biancastra?. Perché lo scavo di un pozzo potabile ha causato questo danno?. Cosa riveleranno le analisi chimiche dell'ARPAB sulla natura dei fanghi?.? In Breve Schiuma grigio-biancastra rilevata per un tratto di 5 chilometri nel fiume Basento.. Carabinieri Forestali di Tito individuano il cantiere di trivellazione nell'area PIP di Pignola.. Fanghi di scavo riversati tramite un canale verso il letto del fiume.. ARPAB effettua campionamenti chimici per valutare la tossicità dei residui nel corso d'acqua.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiume Basento, schiuma bianca per i fanghi: denunciato titolare cantiere Notizie correlate Fanghi di scarto non smaltiti, i Forestali sequestrano un autolavaggio. Denunciato il titolareProsegue senza sosta l'attività di monitoraggio dei Carabinieri Forestali nella provincia di Frosinone, finalizzata a verificare il rigoroso rispetto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Schiuma nel Basento, denunciato il responsabile di un cantiere di trivellazioni. Scarichi di scavi nel Basento: una denunciaAvrebbe smaltito illecitamente nel Basento i residui di alcuni scavi, riversandoli direttamente in un canale collegato al fiume. rainews.it Arno, schiuma bianca nel fiume. Le segnalazioni dei cittadiniFirenze,6 maggio 2025 – Una schiuma bianca emerge dalle acque dell’Arno. Sono molti i cittadini che hanno segnalato alla nostra redazione il fenomeno inviandoci delle foto per mail. Un fenomeno simile ... lanazione.it