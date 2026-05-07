Escursione nella tenuta di San Rossore … fino al mare

Un'escursione nella tenuta di San Rossore permette di scoprire i paesaggi che si estendono fino al mare. Il percorso attraversa varie zone del parco e si svolge esclusivamente con l’accompagnamento di guide autorizzate. La visita si svolge lungo sentieri accessibili, consentendo ai partecipanti di immergersi nella natura del luogo. L’itinerario offre l’opportunità di conoscere le caratteristiche ambientali della tenuta e i diversi habitat presenti.

Un 'viaggio nella Natura del Parco' attraversa l’intera Tenuta, seguendo percorsi accessibili esclusivamente con guida autorizzata. Si tratta di un itinerario ideato per far scoprire il lato più intatto e protetto di questo territorio. Il cammino ha inizio da Cascine Vecchie e si inoltra tra.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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