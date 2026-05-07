Escursione nella tenuta di San Rossore … fino al mare

Un'escursione nella tenuta di San Rossore permette di scoprire la sua natura attraversando l'intera area fino al mare. Il percorso si svolge lungo sentieri riservati, accessibili soltanto con una guida autorizzata. L’attività permette di esplorare il paesaggio e le zone protette del parco in modo sicuro e regolamentato. La visita è riservata a gruppi accompagnati da esperti che conoscono i percorsi e le regole da seguire.

Si propone un 'viaggio nella natura del Parco' che attraversa l’intera Tenuta, seguendo percorsi accessibili esclusivamente con guida autorizzata. L’itinerario è concepito per consentire la scoperta del lato più intatto e protetto di questo territorio. Il cammino inizia da Cascine Vecchie e si.🔗 Leggi su Pisatoday.it The Wrong Letter | Classic Mystery Audiobook by Walter S. Masterman Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: San Rossore: regole e attività per i weekend del 25 aprile e 1 maggio. San Rossore, cuore di Pisa. A lezione con i dromedari. Si restaura la storica FattoriaIl Boschetto di San Rossore si rifà il look, preparandosi a ospitare le scolaresche che vorranno fare lezione con i dromedari. Nella Tenuta del Parco sono infatti cominciati in questi giorni i lavori ... lanazione.it Parco, attesi in migliaia. Giorni tra natura e relax: Godetevelo, rispettateloSan Rossore si preparano a due weekend con forte afflusso di visitatori. Rafforzati i controlli e servizi. L’appello di Bani: Non lasciate qui i vostri rifiuti. msn.com