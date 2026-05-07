Escursione nella tenuta di San Rossore fino al mare
Una visita guidata attraverso la tenuta di San Rossore permette di esplorare i diversi ambienti del parco, che si estende fino alle aree costiere. Il percorso, riservato a gruppi accompagnati da guide autorizzate, attraversa zone di grande varietà naturale e paesaggistica. L'escursione copre l'intera tenuta, offrendo l’opportunità di scoprire da vicino le caratteristiche di questa riserva naturale.
Si propone un 'viaggio nella natura del Parco' che attraversa l’intera Tenuta, seguendo percorsi accessibili esclusivamente con guida autorizzata. L'itinerario è stato ideato per favorire la scoperta del lato più intatto e protetto di questo territorio. Il cammino prende avvio da Cascine Vecchie.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Una raccolta di contenuti
Si parla di: San Rossore: regole e attività per i weekend del 25 aprile e 1 maggio.
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