Escursione nella tenuta di San Rossore … fino al mare

Un'escursione nella tenuta di San Rossore permette di percorrere i sentieri che attraversano la vasta area naturale, fino alle aree costiere del parco. Il percorso si svolge lungo itinerari riservati a guide autorizzate, garantendo l'accesso solo a gruppi accompagnati. L'itinerario offre l’opportunità di esplorare ambienti naturali protetti e di raggiungere il mare attraversando il territorio.

È proposto un 'viaggio nella natura del Parco' che attraversa l’intera Tenuta, seguendo percorsi accessibili solo con guida autorizzata. Si tratta di un itinerario ideato per scoprire il lato più intatto e protetto di questo territorio. Il cammino ha inizio da Cascine Vecchie e prosegue tra.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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