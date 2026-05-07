Escursione nella tenuta di San Rossore fino al mare

È possibile esplorare la tenuta di San Rossore durante un'escursione guidata che attraversa l'intera area, fino al mare. L'attività prevede percorsi riservati a gruppi accompagnati da guide autorizzate, offrendo un'occasione per conoscere le zone protette del parco. La visita si svolge in modo regolamentato, rispettando le norme di tutela ambientale e garantendo un'esperienza sicura e controllata.

È possibile partecipare a un 'viaggio nella natura del Parco' che attraversa l’intera Tenuta, seguendo percorsi accessibili esclusivamente con guida autorizzata. L’itinerario è stato progettato per far scoprire il lato più intatto e protetto di questo territorio. Il cammino ha inizio da Cascine.🔗 Leggi su Pisatoday.it The Wrong Letter | Classic Mystery Audiobook by Walter S. Masterman Tutti gli aggiornamenti Si parla di: San Rossore: regole e attività per i weekend del 25 aprile e 1 maggio. San Rossore, cuore di Pisa. A lezione con i dromedari. Si restaura la storica FattoriaIl Boschetto di San Rossore si rifà il look, preparandosi a ospitare le scolaresche che vorranno fare lezione con i dromedari. Nella Tenuta del Parco sono infatti cominciati in questi giorni i lavori ... lanazione.it Parco, attesi in migliaia. Giorni tra natura e relax: Godetevelo, rispettateloSan Rossore si preparano a due weekend con forte afflusso di visitatori. Rafforzati i controlli e servizi. L’appello di Bani: Non lasciate qui i vostri rifiuti. msn.com