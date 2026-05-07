Eleonora de Nardis Giansante | Il tempo? Non è mai neutro e vive attraverso i conflitti sociali

Intervista alla scrittrice, giornalista e saggista di nuovo in libreria con i suoi ‘Appunti femministi’, editi da Bordeaux In un tempo in cui la produzione teorica rischia spesso di separarsi dall’urgenza del reale, il lavoro di Eleonora de Nardis Giansante si colloca in una zona di attraversamento: tra militanza e riflessione; tra analisi sociologica e scrittura giornalistica; tra esperienza vissuta e costruzione critica del sapere. Il volume che raccoglie i suoi scritti non è soltanto un’antologia, ma un dispositivo di lettura del tempo. La scelta dell’ordine cronologico non risponde a una logica archivistica, bensì a una precisa intenzione politica: rendere visibile la storicità del pensiero, le sue fratture, i suoi ritorni, le sue trasformazioni.🔗 Leggi su Funweek.it

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