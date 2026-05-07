Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 27 | chi può inserirsi Domanda dal 6 maggio come scegliere la regione LO SPECIALE

A partire dal 6 maggio sarà possibile presentare la domanda per inserirsi negli elenchi regionali dedicati ai docenti per l’anno scolastico 202627. Si tratta di una novità nel sistema di assunzione, che prevede la creazione di elenchi specifici per ogni regione. La procedura permette ai candidati di scegliere in quale regione candidarsi, in vista delle future assunzioni nel settore scolastico.

Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Il decreto attuativo è stato pubblicato e sarà possibile presentare domanda dal 6 al 25 maggio. Una opportunità in più per il ruolo. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo docenti 202627: chi può inserirsi. Domanda dal 6 maggio, come scegliere la regione LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Gli elenchi regionali sono un fatto positivo perché riconoscono un principio su cui ci siamo battuti lungo questi durissimi anni: chi ha superato un concorso merita di essere considerato idoneo all’interno di una graduatoria di merito. Ma attenzione, molta attenzi - facebook.com facebook

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