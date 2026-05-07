È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

È disponibile da oggi il nuovo numero di The Post Internazionale, accessibile in formato digitale. La pubblicazione presenta articoli su diversi temi di attualità e approfondimenti. La copia digitale è già acquistabile online e offre ai lettori un aggiornamento sulle notizie più recenti. La rivista viene distribuita in versione elettronica, consentendo una consultazione immediata e facile da dispositivi vari.

È uscito il nuovo numero di Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 8 maggio, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. 50mila miliardi di dollari sottratti al 90% della popolazione, i sindacati demoliti e la democrazia svuotata. Da 40 anni il capitale combatte contro la maggioranza degli americani. E vince. Nessun potere però dura per sempre. Ma tocca a noi decidere da che parte stare.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Cosmo risale alla fonte - Giovanni Ansaldo; Immaginare un mondo post-liberale: traiettorie per una nuova fase della storia; Fondazione Telethon lancia Beyond, un nuovo programma europeo post-doc sulle terapie avanzate; Infanzia tradita, per i bambini con disturbi post traumatici il 40% dei legami è fonte di dolore. Reti sociali numericamente ampie ma emotivamente fragili. Una ricerca internazionale. È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitaleÈ uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 24 aprile, in tutte le edicole, propone ogni due ... tpi.it VI Conferenza Internazionale ILIS alla Federico II Il 14 e 15 maggio 2026 il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ospita la VI Conferenza Internazionale ILIS, dedicata al tema: “Epistemic Shifts in the Post-Digital Soc - facebook.com facebook