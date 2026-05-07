Un episodio di tensione tra le forze militari si è verificato nell’Europa orientale, provocando disagi nei voli e portando all’uso di caccia F-16. La situazione ha creato un aumento di allerta lungo il confine tra l’area NATO e la Russia, con effetti che si sono fatti sentire sui cieli della regione. Nessun dettaglio sulle cause o sui soggetti coinvolti è stato comunicato ufficialmente.

Un nuovo episodio di forte tensione militare scuote l’Europa orientale e riaccende l’allarme lungo il confine tra Nato e Russia. Due caccia F-16 Fighting Falcon dell’Aeronautica Militare romena sono stati fatti decollare d’urgenza dopo che un drone russo ha violato per alcuni minuti lo spazio aereo della Romania, entrando nell’area di Chilia, vicino al confine ucraino. L’incursione è avvenuta mentre Mosca continua a intensificare gli attacchi con droni contro infrastrutture e obiettivi strategici in Ucraina, aumentando la pressione militare nella regione del Mar Nero. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa di Bucarest, il...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “E’ un attacco all’Europa!”. Caos nei cieli, si alzano i caccia F-16

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