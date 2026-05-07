Oggi è arrivata una notizia ufficiale: il premier polacco ha riconosciuto pubblicamente l’impegno di Giorgia Meloni, definendolo “un esempio”. La frase è stata pronunciata durante un incontro tra i due leader e conferma il rapporto di stima tra i due governi. La dichiarazione è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale e si inserisce in un contesto di relazioni diplomatiche tra i rispettivi Paesi.

Giorgia Meloni incassa un importante riconoscimento internazionale direttamente dal premier polacco Donald Tusk. Al termine dell’incontro bilaterale a Palazzo Chigi, il leader di Varsavia ha definito la presidente del Consiglio italiana “un esempio di solidarietà” sul dossier Ucraina, parole che arrivano in una fase particolarmente delicata per gli equilibri europei e per il sostegno occidentale a Kiev. Tusk ha parlato di un confronto molto positivo con Meloni, sottolineando la sintonia politica costruita negli ultimi anni. “Abbiamo avuto un colloquio molto cordiale, da amici che si conoscono molto bene”, ha dichiarato il premier polacco, spiegando che tra Italia e Polonia oggi esiste una forte convergenza sulle principali questioni internazionali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È stata un esempio”. Giorgia Meloni, la notizia ufficiale poco fa

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