Domenica 10 maggio alle ore 17.30 il Teatro del Lido ospita La maschera sur grugno Vita morte e miracoli secondo Giuseppe Gioachino Belli

Domenica 10 maggio alle 17.30 il Teatro del Lido ospiterà uno spettacolo intitolato “La maschera sur grugno. Vita, morte e miracoli secondo Giuseppe Gioachino Belli”. L’evento si concentrerà sulla figura del poeta romano, presentando una rilettura delle sue opere e della sua vita attraverso una rappresentazione teatrale. La pièce sarà in scena nel teatro cittadino e vedrà coinvolti attori e musicisti.

LA MASCHERA SUR GRUGNO vita, morte e miracoli secondo Giuseppe Gioachino Belli Domenica 10 maggio alle ore 17.30 @ Teatro del Lido Regia di Stefano Messina con Stefano Messina, Emanuela Fresi, Chiara David, Simone Balletti musiche Pino Cangialosi Domenica 10 maggio alle ore 17.30 il Teatro del Lido ospita La maschera sur grugno. Vita, morte e miracoli secondo Giuseppe Gioachino Belli, spettacolo della compagnia Attori & Tecnici scritto da Marcello Teodonio, con la regia di Stefano Messina, in scena con lui Emanuela Fresi, Chiara David e Simone Balletti; musiche di Pino Cangialosi. Lo spettacolo attraversa l’universo poetico di Giuseppe Gioachino Belli restituendone la straordinaria forza teatrale e la sorprendente attualità.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Domenica 10 maggio alle ore 17.30 il Teatro del Lido ospita “La maschera sur grugno. Vita, morte e miracoli secondo Giuseppe Gioachino Belli” Notizie correlate Borussia Dortmund-Friburgo (domenica 26 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Gialloneri che vogliono blindare il secondo postoIl Borussia Dortmund con le ultime 2 sconfitte non ha solo aperto i festeggiamenti del Bayern Monaco, ma ha rimesso in discussione pure il secondo... Borussia Dortmund-Friburgo (domenica 26 aprile 2026 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gialloneri che vogliono blindare il secondo postoIl Borussia Dortmund con le ultime 2 sconfitte non ha solo aperto i festeggiamenti del Bayern Monaco, ma ha rimesso in discussione pure il secondo... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Teatro: allo Storchi, dal 7 al 10 maggio, va in scena Casanova; Dalla Contesa Estense al Sonora Fest, ma anche concerti e instagrammer: si accende il weekend nel ravennate; L’Humanitas: nasce a Ferrara il festival della divulgazione culturale; Le uscite da non perdere in questo lungo weekend a Parigi e nell’Île-de-France. Domenica 10 maggio alle ore 17.30 il Teatro del Lido ospita La maschera sur grugno. Vita, morte e miracoli secondo Giuseppe Gioachino BelliLA MASCHERA SUR GRUGNO vita, morte e miracoli secondo Giuseppe Gioachino Belli Domenica 10 maggio alle ore 17.30 @ Teatro del Lido Regia di Stefano ... romadailynews.it CosiDanzi 10° Edizione 2026, Residenza Monitorata per la Giovane Danza D’Autore Ideazione e direzione artistica Rozenn Corbel con la collaborazione ed ospitalità del Teatro Del Lido di Ostia Roma. In seguito al successo riscontrato durante le precedenti - facebook.com facebook