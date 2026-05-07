Un avvocato coinvolto nel caso di Garlasco ha commentato le recenti coperture mediatiche, affermando che le suggestioni diffuse dai media non cambiano i fatti accertati nel procedimento. Ha sottolineato che chi ha seguito da vicino la vicenda sa che le interpretazioni esterne non influenzano la verità giudiziaria. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di un processo ancora aperto, caratterizzato da diverse fasi e dibattiti pubblici.

“Per chi conosce bene questa vicenda processuale non è certo con delle suggestioni mediatiche che si può modificare la realtà dei fatti”. Lo afferma in un video l’avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, nell’indagine sul delitto di Garlasco. Commentando la fuoriuscita della trascrizione di un’intercettazione ambientale avvenuta mercoledì, nel giorno degli interrogatori del fratello di Chiara Poggi come testimone e dell’amico Andrea Sempio come indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere, Compagna ha detto che era già “successo con il precedente interrogatorio di Sempio” del 20 maggio 2025 “con la diffusione di un’immagine che ritraeva un’impronta rossa, poi si è scoperto dopo pochi giorni che non era un’impronta insanguinata e che quell’impronta non era nemmeno attribuibile a Andrea Sempio “.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, legale Poggi: “Suggestioni mediatiche non cambiano la realtà”

DELITTO DI GARLASCO: HA PARLATO IL TESTIMONE.

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