La famiglia Poggi ribadisce la propria convinzione sulla responsabilità di Alberto Stasi nel delitto di Garlasco, respingendo le recenti versioni che metterebbero in discussione questa attribuzione. In una dichiarazione pubblica, affermano che non si può riscrivere la vicenda partendo da ipotesi che non trovano riscontro nei fatti accertati. La posizione della famiglia rimane ferma sulla condanna di Stasi come colpevole.

Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi resta convinta: “Il colpevole è Alberto Stasi”. La nuova inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio non cambia la convinzione della famiglia Poggi: per i genitori e il fratello di Chiara, il responsabile dell’omicidio resta Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di carcere. A ribadirlo sono gli avvocati della famiglia dopo la chiusura delle indagini a carico di Sempio, oggi ritenuto dalla Procura il presunto autore del delitto avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Una posizione netta che continua ad alimentare uno dei casi giudiziari più complessi e divisivi della cronaca italiana.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi difende Stasi: “Non si può riscrivere la storia dal nulla”

Garlasco, avvocata di Alberto Stasi: “I Poggi lo hanno preso di mira”

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Panoramica sull’argomento

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La procura di Pavia chiude le indagini sul delitto di Garlasco: "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi" - facebook.com facebook

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. L'articolo completo su Repubblica Milano #rep x.com