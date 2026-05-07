David di Donatello trionfa Le città di pianura A secco La Grazia di Sorrenntino

Alla 71a edizione dei David di Donatello, il film “Le città di pianura” di Francesco Sossai e Adriano Candiago si è aggiudicato numerosi premi, tra cui quelli per miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura, canzone, montaggio, produttore e casting. Invece, “La Grazia” di Sorrenntino non ha ottenuto riconoscimenti. La cerimonia ha visto la consegna di premi a vari film e professionisti del settore cinematografico.

Alla 71a edizione dei David di Donatello trionfa “Le città di pianura” di Francesco Sossai e Adriano Candiago, che porta a casa i premi per il miglior film, regia, attore protagonista ( Sergio Romano ), sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. Sconfitto invece “La Grazia” di Paolo Sorrentino che aveva ben quattordici candidature e non ottiene nulla. Sorpresa per “ Le assaggiatrici” di Silvio Soldini, migliore sceneggiatura non originale, David giovani e miglior trucco ( Esmè Sciaroni ). Quattro David, tutti tecnici, vanno invece a “Primavera” di Damiano Michieletto, miglior compositore ( Massimo Capogrosso ), acconciatura, costumi e suono.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: David di Donatello 2026, dominano “Le città di pianura” e “La Grazia”. Tutte le nomination Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Le città di pianura trionfa come miglior film ai David di Donatello 2026; Le città di pianura vince 8 David di Donatello, niente per La grazia; Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitori; La notte dei David di Donatello, 'Le città di pianura' favorita. David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco SossaiDirettamente dal Teatro 23 di Cinecittà di Roma nella serata di mercoledì 6 maggio la cerimonia dei David di Donatello 2026 svelerà tutti i vincitori ... vogue.it David di Donatello 2026, trionfa Le città di Pianura con 8 premiIl film di Francesco Sossai, che si presentava con 14 candidature, ha sbaragliato la concorrenza, vincendo alcuni tra i premi maggiori. mymovies.it ScreenWeek Cinema & Serie. Lady Gaga · RUNWAY. Matilda De Angelis conquista il premio come Miglior Attrice Non Protagonista per Fuori ai David di Donatello #David71 #daviddidonatello #screenweek @premidavid - facebook.com facebook Il David di Donatello per il miglior produttore va al team del film Le città di pianura: Le città di pianura — Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter. ANS x.com