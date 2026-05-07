Cosa fare questo weekend a Firenze

Ecco gli eventi e le iniziative principali in programma a Firenze e provincia nel fine settimana dell'8, 9 e 10 maggio 2026. Tra mostre, concerti e appuntamenti culturali, ci sono diverse proposte per cittadini e visitatori. Si tratta di occasioni che coinvolgono sia spazi all’aperto che location al chiuso, offrendo un quadro variegato di attività per tutti i gusti. Di seguito una sintesi delle principali manifestazioni previste in città e nelle zone circostanti.

Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend dell'8-9 e 10 maggio 2026.Rare Market: al Visarno di Firenze la mostra mercato del miglior artigianatoGioielli d’autore e borse vintage, creazioni contemporanee e vinili da collezione. E poi, second hand di grandi firme.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Piazza della Passera: Il Cuore Nascosto dell'Oltrarno (Firenze) Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cosa fare questo weekend a Firenze; Cosa fare a Napoli questo weekend con i bambini (9-10 maggio); Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 maggio; Cinque cose da fare questo weekend a Messina. In direzione ostinata e contraria: Prende vita in questo weekend il convegno di RomenaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Cosa fare nel weekend del 24, 25 e 26 aprile a Legnano e nell’Alto MilaneseDalle feste per celebrare la Liberazione alla cerimonia di apertura del Palio, sono tanti gli appuntamenti del fine settimana. Ecco quelli selezionati per voi ... legnanonews.com NUOVO POST SUL BLOG Guadalajara | #Jalisco ( #Messico) #Guadalajara mi ha conquistata in modo silenzioso ma profondo con la sua identità autentica e sofisticata. Scopri cosa vedere e fare a Guadalajara! @JaliscoEsMexico @Heymondo_it @G x.com Docenti perdenti posto, cosa fare se si è soprannumerari Ecco le tre possibilità. https://www.orizzontescuola.it/docenti-perdenti-posto-cosa-fare-se-si-e-soprannumerari-ecco-le-tre-possibilita/ - facebook.com facebook