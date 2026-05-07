Come vedere la replica di X Factor 2025

Da tutto.tv 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo diciassette anni dalla prima trasmissione, il talent show torna in televisione nel 2025 con la sua diciannovesima edizione, questa volta in onda su Sky. La prima puntata è stata trasmessa nel 2008 su Rai 2, e da allora il format ha continuato a essere presente nel panorama televisivo italiano. Per chi vuole recuperare le puntate, sono disponibili le repliche su diverse piattaforme di streaming.

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A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua  diciannovesima edizione  di X Factor Italia in onda su  Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di  Giorgia  alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece  Manuel Agnelli,  Jake La Furia,  Achille Lauro  e  Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle  in TV e streaming.🔗 Leggi su Tutto.tv

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Verso la Finale | DAILY 35 X Factor 2025

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