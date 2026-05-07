Codogno pitbull fuori controllo in un appartamento | baby sitter e bambina si rifugiano in balcone

Ieri mattina, intorno alle 7.15, un pitbull ha scavalcato la porta di un appartamento di via Mentana a Codogno, provocando il panico tra i residenti. Una baby sitter e una bambina si sono rifugiate sul balcone per mettersi in salvo, mentre il cane si aggirava nell’interno dell’abitazione. Le forze dell’ordine sono intervenute per mettere in sicurezza l’area e catturare l’animale.

Attimi di terrore quelli vissuti ieri, intorno alle 7.15, in un’abitazione di via Mentana a Codogno. Quello che era iniziato come un normale turno di sorveglianza per una babysitter si è trasformato in un incubo quando un cane di razza pitbull, improvvisamente fuori controllo, ha tentato di scagliarsi contro il cagnolino di piccola taglia presente nell’appartamento. Secondo quanto ricostruito, la donna, vista l’aggressività dell’animale e temendo per l’incolumità propria e della bambina che aveva in custodia, ha afferrato la piccola e il cagnolino e si è rifugiata sul balcone di casa, chiudendo la porta finestra per proteggersi dalla furia dell’animale rimasto all’interno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Codogno, pitbull fuori controllo in un appartamento: baby sitter e bambina si rifugiano in balcone Notizie correlate Cosa significa scegliere una baby-sitter oggi a Torino: tariffe sopra i 10 euro, ma la sera si paga di piùIn Italia, gli over65 rappresentano una porzione sempre più ampia della popolazione: oltre 14,5 milioni nel 2025, di cui 4 e mezzo di ultraottantenni. Colf, badanti e future baby-sitter: al via la formazione online completamente gratuitaPartono giovedì 7 maggio i corsi gratuiti online per colf e badanti (in previsione anche per baby-sitter), una nuova opportunità formativa gratuita...