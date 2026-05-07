Ciclovia FV3 | il maltempo spinge i viaggiatori tra arte e storia

Il maltempo ha causato disagi ai ciclisti che percorrono la ciclovia FV3, un itinerario che attraversa zone ricche di arte e storia. Durante i viaggi, i ciclisti si fermano spesso in musei e siti storici, tra cui il museo di San Daniele, dove sono conservati reperti di diversa provenienza. La strada si configura come un percorso che unisce natura e cultura, offrendo opportunità di scoperta anche in condizioni meteorologiche avverse.

? Cosa scoprirai Come si trasforma un viaggio in bici in un'esperienza culturale?. Cosa nasconde il museo di San Daniele tra i suoi reperti?. Perché Spilimbergo è considerata il fulcro mondiale del mosaico?. Cosa significano i 400 rintocchi delle campane a Maniago?.? In Breve Museo di San Daniele espone fondo Ascoli con 5000 volumi sulla scrittura.. Martino da Udine ha decorato la chiesa di Sant’Antonio Abate con affreschi.. Scuola di Spilimbergo offre 38 ore settimanali di formazione professionale sul mosaico.. Maniago ospita mostra Ruote al lavoro di Emilio Zoccarato su antiche biciclette.. Giovedì 07 maggio 2026, il maltempo costringe i viaggiatori della Ciclovia Pedemontana FV3 a cambiare rotta verso i centri storici di San Daniele del Friuli, Spilimbergo e Maniago.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ciclovia FV3: il maltempo spinge i viaggiatori tra arte e storia Notizie correlate Leggi anche: Tra terra e visione: un percorso multidisciplinare tra storia, antropologia e arte Dalla scoperta delle miniere all’arte dei borghi affrescati: un progetto dedicato alla ciclovia della ValsassinaNasce Natlink, associazione di promozione sociale per valorizzare il territorio lecchese.