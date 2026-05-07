La Corte di Cassazione ha annullato le richieste di risarcimento avanzate contro la società Sgds Multiservizi. In precedenza, la Corte d'Appello aveva accolto le richieste di risarcimento, ma questa decisione è stata successivamente annullata dalla Corte suprema. La vicenda riguarda un procedimento legale legato a presunti danni causati dalla società, ma i dettagli specifici delle accuse e delle motivazioni sono stati rivisti dalla Cassazione.

? Cosa scoprirai Come può un concorso per direttore generale pesare sul bilancio pubblico?. Perché la Corte d'Appello aveva inizialmente accolto le richieste di risarcimento?. Chi ha elaborato la strategia difensiva vincente davanti alla Suprema Corte?. Quali rischi concreti correvano i servizi cittadini per la società multiservizi?.? In Breve Contenzioso iniziato a dicembre 2022 per la nomina del direttore generale.. Corte d'Appello di Ancona aveva precedentemente accolto le istanze del candidato.. L'amministratore Giovanni Lanciotti e il legale Simone Pietro Emiliani hanno gestito la difesa.. La sentenza protegge i fondi per i servizi pubblici di Porto San Giorgio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassazione: annullate le richieste di risarcimento alla Sgds Multiservizi

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