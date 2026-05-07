Carburanti | la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Da noinotizie.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia, i prezzi dei carburanti sono stati aggiornati e sono disponibili attraverso un elenco pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'elenco include i prezzi praticati presso i distributori della regione e può essere consultato tramite un link fornito dal ministero, che permette di visualizzare i dati per ogni distributore presente sul territorio italiano.

Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea         L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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