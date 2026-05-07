Botticino | laboratorio incontri incisi

Domenica 14 giugno 2026 si svolgerà a Botticino un laboratorio didattico dedicato ai bambini e alle bambine tra i 6 e i 12 anni. L'attività sarà condotta da Luciano Pea e si concentrerà su incontri e incisioni legate alla lavorazione del materiale. L'evento si terrà presso un laboratorio locale e prevede attività pratiche rivolte ai più giovani. La partecipazione è rivolta ai bambini interessati a scoprire tecniche artistiche e manuali.

Domenica 14 giugno 2026 si terrà il laboratorio didattico per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni a cura di Luciano Pea.Tra sperimentazione e tradizione si andrà alla scoperta degli strumenti e delle tecniche dell'incisione. Il laboratorio durerà 2 ore e mezza circa. L'evento è gratuito fino ad.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Botticino: incontri incisi. In punta di bulino al museo del marmoDomenica 10 maggio 2026 si terrà il laboratorio didattico per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni a cura di Luciano Pea.