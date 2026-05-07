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Calciomercato Inter, Ausilio prepara la rivoluzione post scudetto: in 6 verso l’addio! I nomi Mercato Inter, Oaktree stanzia un budget da 40 milioni di euro per rinforzare la rosa! E le possibili cessioni. Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Inter Women, dopo la Champions c’è il colpo Le Bihan? Forte interesse per la francese della Lazio Inter Women, Bartoli suona la carica: «Non è bello stare ferme, importante consolidare il secondo posto. Ecco cosa mi aspetto» Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Settore Giovanile Inter, girone chiuso al primo posto e con una vittoria: ai quarti l’ostico Verona.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Boomzino Casino Welcomes You to Enjoy Spin and Win Instantly in New Zealand Notizie correlate Boomzino Casino platform Allows You to Play for Real Money Securely in New Zealanddi calabro Boomzino Casino is designed for New Zealand players who want a secure place to play. Juega a Spin and Win y Obtén Premios en Efectivo en Spingranny Casino en Españadi calabro Spingranny Casino es un lugar donde el ocio y la posibilidad de ganar dinero real se mezclan.