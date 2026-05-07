CrownPlay Casino ha annunciato una nuova serie di promozioni dedicate ai giocatori in Svizzera. Le offerte sono state lanciate recentemente e sono rivolte esclusivamente al pubblico svizzero. La piattaforma ha comunicato che queste iniziative sono temporanee e saranno disponibili per un periodo limitato. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e annunci sul sito del casinò.

di calabro Die Aufregung wächst in der Schweizer Casinowelt: CrownPlay Casino hat eine spezielle Serie mit Sonderaktionen aufgelegt. Diese speziellen Deals werden das Spielerlebnis mit einem Extra an Adrenalin und mehr Wert verstärken. Wer jetzt aktiv wird, kann dieses Online-Casinos erkunden und von den attraktiven Boni und Promotionen zehren. Sicheres Spielen im Fokus. CrownPlay Casino preist den Spielspaß, stellt dabei aber Sicherheit und Wohlbefinden der Spieler an oberste Stelle. Alle Aktionen sind als faire und vergnügliche Wege gestaltet, die nicht zu übermäßigem Spielen verführen sollen. Das Casino tritt auf klar und hält zahlreiche Tools für ein kontrolliertes Spielverhalten zur Verfügung.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Befristete Serie: CrownPlay Casino präsentiert spezielle Aktionen für die Schweiz

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