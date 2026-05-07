Barcellona la Liga vale oro | lo scudetto costerà milioni tra bonus e premi

Il Barcellona si avvicina alla vittoria in Liga, con il titolo che si decide nelle ultime partite. Tuttavia, questa conquista comporterà un significativo esborso economico per il club, grazie ai bonus e ai premi previsti in caso di vittoria. La vittoria in campionato rappresenta un obiettivo importante per il team, che ha investito molto per raggiungerla. La decisione sulla conquista del titolo è ormai imminente.

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