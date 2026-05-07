Al Verano puoi fare un tour anche in bici | le visite gratis da non perdere

Al Verano apre nuovamente le sue porte al pubblico offrendo visite guidate gratuite, anche in bicicletta, all’interno del cimitero monumentale di Roma. Oltre a essere un luogo di commemorazione, il cimitero rappresenta un sito storico di grande rilievo per la città e l’Italia. Le visite consentono di esplorare le aree del cimitero e conoscere alcune delle sue caratteristiche principali. L’iniziativa si svolge senza costi e senza necessità di prenotazione.

Al Verano non si va soltanto per ricordare i defunti: si può anche camminare dentro una parte fondamentale della storia di Roma e dell’Italia: il cimitero monumentale della Capitale torna infatti ad aprirsi al pubblico con un programma di visite guidate gratis. Un insieme di appuntamenti pensati per raccontare tombe, personaggi, memorie e percorsi meno conosciuti. Tra gli appuntamenti più curiosi ci sono anche tour speciali, itinerari accessibili e, per la prima volta, visite in bicicletta: un modo diverso per attraversare uno spazio grande, stratificato e sorprendente. LEGGI ANCHE: Tra sogno e spiritualità: il mondo di Portia Zvavahera Visite guidate gratis al Verano: il cimitero diventa museo a cielo aperto.🔗 Leggi su Funweek.it

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