All'aeroporto di Pescara, il servizio di trasporto TUA4Fly collega ora lo scalo con la stazione centrale, con corse programmate in base agli orari dei voli. Il biglietto unico costa 3 euro e consente anche l'accesso ai mezzi urbani. Questa novità riguarda tutti i voli in partenza e in arrivo, migliorando i collegamenti tra l'aeroporto e il centro città.

Pescara - Con TUA4Fly lo scalo pescarese sarà collegato alla stazione centrale con corse calibrate sui voli, biglietto integrato da 3 euro e accesso urbano più semplice. Un autobus diretto per ogni volo in arrivo e in partenza dall’Aeroporto d’Abruzzo. È questa la novità prevista con TUA4Fly, il nuovo servizio di collegamento organizzato da Tua per mettere in relazione lo scalo regionale con la stazione ferroviaria di Pescara e, da lì, con il resto della rete di trasporto. Il progetto, presentato questa mattina in aeroporto, dovrebbe entrare concretamente in funzione entro il mese di maggio 2026. L’obiettivo non è soltanto introdurre una navetta tra aeroporto e centro città, ma costruire un collegamento più ampio, pensato per integrare aerei, treni, autobus urbani ed extraurbani e la filovia “La Verde” Pescara-Montesilvano.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Aeroporto d’Abruzzo, il bus per ogni volo cambia davvero i collegamenti regionali

Notizie correlate

Continuità territoriale per l’aeroporto d’Abruzzo, Testa (FdI): "Passaggio decisivo per i collegamenti"La legge di bilancio 2026 prevede uno stanziamento di 500mila euro destinato alla compensazione degli oneri di servizio pubblico, misura che...

Leggi anche: Operativo il nuovo volo estivo di Ryanair per Tirana dall'aeroporto d'Abruzzo

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Aeroporto d’Abruzzo da record: nei primi quattro mesi del 2026 passeggeri in aumento del 66% rispetto al 2025; Aeroporto d’Abruzzo, D’Annuntiis: investimenti record e +66% di passeggeri nel 2026; Aeroporto d’Abruzzo da record: +65,8% di passeggeri nel 2026; Aeroporto d'Abruzzo, i passeggeri aumentano del 66% rispetto al 2025.

Aeroporto d’Abruzzo, il bus per ogni volo cambia davvero i collegamenti regionaliCronaca Pescara - 07/05/2026 17:40 - Con TUA4Fly lo scalo pescarese sarà collegato alla stazione centrale con corse calibrate sui voli, biglietto integrato da 3 euro e accesso ... abruzzo24ore.tv

FOTO | Aeroporto d'Abruzzo, nasce TUA4Fly: il bus sincronizzato con i voliCollegamento diretto tra scalo aeroportuale, centro di Pescara, stazione centrale, terminal bus e filovia La Verde. Biglietto a 3 euro, valido 90 minuti ... ekuonews.it

Il 9 maggio 2026 all’aeroporto veronese mezzi della prima metà del Novecento, richiami al cinema ed emissioni compensate. #Veneto #Verona #Eventi x.com

In partenza dall'aeroporto di Bari, direzione Ibiza, un gruppo per un addio al celibato in piena regola: da qualche tempo, infatti, pare essersi fatta strada una nuova "moda", quella di festeggiare l'addio alla vita da single, tanto al maschile quanto al femminile, n - facebook.com facebook