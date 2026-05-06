Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 6 maggio 2026, l’Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha diffuso un messaggio di saluto e ha iniziato a fornire informazioni sul traffico e le condizioni delle strade nell’area, che vengono aggiornate regolarmente per informare gli automobilisti e i pendolari.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna un incidente la causa delle code tra le uscite Nomentana e Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo per traffico intenso code a tratti tra fiorentini e Tor Cervara in funzione della raccordo anulare nel quadrante sud della capitale code per traffico sulla via del mare su via Cristoforo Colombo rispettivamente 3 raccordi Vitinia e tra Mezzocammino e malafede in entrambi i casi in direzione ed infine chiudiamo con l'allerta meteo gialla diramata dalla....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 20:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura il porto ferroviario sulla linea Roma Napoli a causa di guasto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento subito sulla Roma Fiumicino... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano il raccordo anulare in ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 13:25 - facebook.com facebook