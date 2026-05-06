Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 6 maggio 2026, la rete di viabilità nella regione Lazio viene aggiornata tramite il servizio di Astral Infomobilità. La redazione fornisce le ultime notizie sul traffico e le condizioni delle strade nella zona di Roma, offrendo informazioni utili per chi si sposta in città o nelle aree limitrofe. Il servizio si rivolge a chi desidera conoscere lo stato attuale della viabilità in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Cassia e Prenestina in esterna sempre code a tratti tra il bivio per la Roma Fiumicino e la diramazione Roma sud ci spostiamo su rubano della Roma Teramo traffico rallentato tra Portonaccio e raccordo anulare In quest'ultima direzione andiamo ora sulla A12 Roma Tarquinia per lavori in corso Si procede a rilento tra Maccarese e il mio per la Roma Fiumicino In quest'ultima direzione nel quadrante sud della capitale sempre per...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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