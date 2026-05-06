Unicredit record grazie ai dividendi

Unicredit ha annunciato risultati trimestrali con un aumento delle entrate derivanti dai dividendi, insieme a una crescita delle commissioni e ai guadagni dalla negoziazione di titoli. L'amministratore delegato ha confermato che le strategie adottate continuano a portare risultati positivi, mantenendo invariata la tendenza di crescita nei principali indicatori di bilancio. Questi dati consolidano le performance finanziarie della banca nel periodo analizzato.

Nuova trimestrale, vecchia musica per i conti di Unicredit. Il metodo del ceo Andrea Orcel (in foto) funziona ancora: esplodono i ricavi da dividendi, crescita delle commissioni, maxi proventi da negoziazione di titoli. Anche se il business caratteristico, ovvero quello legato ai prestiti, è in lieve flessione (il margine d'interesse si è attestato a 3,58 miliardi) nonostante l'aumento degli impieghi. Il tutto si traduce in ricavi per 6,9 miliardi e un utile netto nei primi tre mesi dell'anno di 3,2 miliardi di euro, con una crescita del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. «Il miglior trimestre di sempre», esulta la banca mentre il titolo festeggia in Borsa (+5,8%).🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Unicredit record grazie ai dividendi Notizie correlate UniCredit e il nodo Commerzbank: sfida tedesca e dividendi in arrivoUniCredit si trova oggi al centro di un delicato equilibrio finanziario, sospesa tra la gestione di una grande operazione transfrontaliera e la... Palantir: fatturato record e stime in rialzo grazie ai contratti USA? Cosa scoprirai Perché le vendite commerciali private non riescono a stare al passo? Come può il settore pubblico sostenere un fatturato da record?... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Unicredit record grazie ai dividendi; Le Borse ignorano il caos a Hormuz: Wall Street fa nuovi record, Piazza Affari spinta da Unicredit; UniCredit, trimestre record da 3,2 miliardi di utile netto; I titoli del giorno a Piazza Affari. In luce Unicredit dopo conti: focus su Commerzbank. Unicredit record grazie ai dividendiUtile a 3,2 miliardi, target rivisti al rialzo. Orcel su Commerz: Le nozze si faranno ... msn.com Unicredit, utile da record. Al via l’Ops su CommerzEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Chiusura in rialzo per le Borse europee, Milano la migliore (+2,27%). Il petrolio, invece, batte in ritirata con il Wti giù del 4% in area 102 $ al barile. A Piazza Affari bene UniCredit (+5,8%), dopo un trimestre da record. #Finanza #Borse #mercati #Radioc x.com Le borse europee sono in rialzo, con Milano in testa grazie a Unicredit, che ha registrato un utile netto record. I titoli in difficoltà includono Inuit e Amplifon. - facebook.com facebook