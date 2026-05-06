una scrivania murata e una promessa

Leggendo La guerra d’Argo e altre cronache di Velio Abati (Asterios, pp. 191, euro 20) viene da tirare un sospiro di sollievo, perché, a differenza della stragrande maggioranza dei prodotti della nostra editoria, non trattano il lettore da destinatario passivo, ma, come presumendo che intelligenza e sensibilità non siano prerogative esclusive dell’autore, chiedono la sua collaborazione, l’invitano a farsi coautore. A questo fine Abati usa soprattutto tre leve: il linguaggio, la reticenza, la distanza. Il linguaggio della narrativa, poesia e anche saggistica di Abati è sempre preciso: una strategia per tenersi a distanza e creare una distanza...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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