Il candidato sindaco del centrodestra, Leonardo Tosoni, ha aperto un incontro nei quartieri con dichiarazioni insolite rispetto al passato. Durante l’evento, ha preso posizione rispetto alle affermazioni di alcuni rappresentanti delle liste civiche sostenitrici di un altro candidato, riguardo alla presenza dei partiti politici. Tosoni ha espresso la necessità di chiarire alcuni punti in merito alle sue opinioni sui civici e sul ruolo dei partiti in questa campagna elettorale.

Ha esordito in maniera diversa dal solito, il candidato sindaco del centrodestra Leonardo Tosoni in uno dei più recenti incontri nei quartieri, ritenendo necessaria qualche precisazione riguardo le esternazioni di alcuni esponenti delle civiche pro Alberto Scarfini sulla presenza dei partiti. "Stiamo facendo questa campagna elettorale con tutto l’amore che abbiamo per la politica, parola che speriamo possa tornare ad essere nobilitata, nel senso del confronto e dell’ascolto con i cittadini - le parole di Tosoni - ma in questi giorni stiamo leggendo attacchi surreali, da chi sostiene che bisogna essere civici perché i partiti sarebbero affaristi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tosoni attacca i civici e difende i partiti

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