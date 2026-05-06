A Terni è stato dato il via libera alla realizzazione del nuovo potabilizzatore nel quartiere di Maratta, permettendo l'avvio dei lavori per l’opera del Sii. La Regione e l’Anas hanno imposto alcune prescrizioni specifiche che riguardano la gestione e la sicurezza dell’intervento. Questa decisione influisce sulla futura distribuzione dell’acqua nella zona, con modifiche previste per il sistema di approvvigionamento locale.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione dell'acqua nel quadrante di Maratta?. Quali prescrizioni hanno imposto Regione e Anas al progetto?. Perché il Sii non può aumentare il budget di un milione?. Quando inizieranno i cantieri presso il campo pozzi Le Croci?.? In Breve Investimento da 1 milione di euro approvato per l'area Maratta. Dirigente Sandro Rossignoli e ingegnere Vanessa Vitali gestiscono la pratica. Documentazione trasmessa dal Sii il 6 ottobre per consultazione istituzionale. Pareri favorevoli di Regione e Anas con prescrizioni tecniche specifiche. L’Autorità per l’Ambiente ha dato il via libera definitivo al nuovo potabilizzatore del Sii da 1 milione di euro, approvando il progetto nella zona Maratta di Terni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, via libera all’opera del Sii: arriva il nuovo potabilizzatore

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