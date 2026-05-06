Taccuino elettorale | tutti gli impegni dei candidati a sindaco e delle liste

Arezzo e Lucignano si preparano alle elezioni amministrative che si svolgeranno il 24 e 25 maggio. I sindaci in scadenza di mandato e le liste dei candidati stanno definendo i loro programmi e le alleanze per la corsa elettorale. Le campagne elettorali sono in fase di avvio, con incontri pubblici e manifesti che cominciano a comparire in città. La scelta degli elettori si avvicina, mentre si intensificano le attività dei candidati per conquistare il voto.

Sindaci in scadenza ed elezioni alle porte. Arezzo e Lucignano si stanno avvicinando alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Tanti gli eventi organizzati dai candidati sindaco e dalle coalizioni che li sostengono. I gazebo al mercato, gli incontri con la cittadinanza, gli eventi in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Taccuino elettorale: il Pd parla di welfare di prossimità, Avs di sfruttamento nel distretto e Unità Popolare si interroga sul futuro di Prato; 32 nomi di Forza Italia e civici per la lista che sostiene Marcello Comanducci: i nomi; Elezioni, ecco il programma di Targetti e della lista L'alternativa c'è: dieci macroaree per far voltare pagina a Prato; Elezioni, Forza Italia inaugura la sede elettorale: Faremo campagna attenta ai bisogni di questa città. Taccuino elettorale del LevanteECCO gli appuntamenti elettorale di oggi. - A Sestri Levante, alle 17, presso il point di via Fascie, il candidato sindaco del Popolo della libertà, di Lega e Udc, Giuseppe Ianni, si ritroverà con i ... ilsecoloxix.it la campagna eletorale entra nel vivo della competizione taccuinocentese.it BONDENO (FE) RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO DAL COMITATO ELETTORALE DI SIMONE SALETTI SINDACO: SIMONE SALETTI APRE UFFICIALMENTE LA SUA SE - facebook.com facebook