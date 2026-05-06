Stories of Strenght la Juventus e la salute mentale | all’Allianz Stadium la Première del documentario Locatelli e Rosucci | Giocare qui è una responsabilità bella – VIDEO

di Marco Baridon Stories of Strenght, la Juventus ha presentato all’Allianz Stadium la Première del documentario. Locatelli e Rosucci hanno preso la parola. La Juventus scende in campo per farsi portavoce di un messaggio sociale di straordinaria rilevanza. Il club bianconero ha annunciato la Première del documentario “Stories of Strength”, giunto alla sua terza stagione. Questo ambizioso progetto sportivo e umano, nato nel 2023, ha un obiettivo importante: abbattere il muro del pregiudizio e il forte stigma legato alla salute mentale, incoraggiando il dialogo aperto e la condivisione delle fragilità personali. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Le origini del progetto e la risposta dei tifosi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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