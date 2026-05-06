Nel nuovo numero di Vanity Fair, l'editoriale di Simone Marchetti invita a entrare nelle storie delle persone senza pregiudizi o giudizi affrettati. L'articolo si concentra sull'importanza di ascoltare e comprendere le esperienze altrui, lasciando da parte le opinioni immediate. La rivista propone di avvicinarsi agli altri con più empatia, offrendo uno sguardo più umano e meno critico sulle diverse realtà che incontriamo quotidianamente.

Nel nuovo numero di Vanity Fair vi portiamo ad attraversare le vite degli altri senza giudicarle. Dal tema della Gestazione per altri alla protagonista di copertina Marion Cotillard, a Concita De Gregorio sul senso della cura.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Simone Marchetti, l'editoriale: Più empatia, meno giudizi

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