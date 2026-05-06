Sicurezza agenti sulle strade Scatta il pattugliamento notturno

Da ilgiorno.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato è iniziata la stagione del terzo turno della Polizia locale, con il primo pattugliamento notturno dell’anno a Cologno. Durante la serata, sono state impiegate tre pattuglie distribuite su tutto il territorio comunale. L’operazione ha visto i ghisa impegnati in controlli nelle ore serali e notturne, con l’obiettivo di garantire la presenza e la sicurezza nelle strade della città.

È iniziata sabato la stagione del terzo turno della Polizia locale. L’altra sera, infatti, si è svolto il primo pattugliamento notturno dell’anno dei ghisa di Cologno, con tre pattuglie operative e un presidio diffuso sull’intero territorio comunale. "Particolare attenzione è stata dedicata ai parchi pubblici, che sono stati monitorati fin dalle prime ore della serata, nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione". Nel corso del servizio sono state elevate tre sanzioni per la violazione sul divieto di consumo di alcolici nelle aree verdi, è stato individuato un soggetto in possesso di droga per uso personale, che è stata sequestrata, sono stati effettuati controlli in viale Lombardia, con 15 conducenti sottoposti ad alcoltest, tutti con esito negativo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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