Sabato è iniziata la stagione del terzo turno della Polizia locale, con il primo pattugliamento notturno dell’anno a Cologno. Durante la serata, sono state impiegate tre pattuglie distribuite su tutto il territorio comunale. L’operazione ha visto i ghisa impegnati in controlli nelle ore serali e notturne, con l’obiettivo di garantire la presenza e la sicurezza nelle strade della città.

È iniziata sabato la stagione del terzo turno della Polizia locale. L’altra sera, infatti, si è svolto il primo pattugliamento notturno dell’anno dei ghisa di Cologno, con tre pattuglie operative e un presidio diffuso sull’intero territorio comunale. "Particolare attenzione è stata dedicata ai parchi pubblici, che sono stati monitorati fin dalle prime ore della serata, nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione". Nel corso del servizio sono state elevate tre sanzioni per la violazione sul divieto di consumo di alcolici nelle aree verdi, è stato individuato un soggetto in possesso di droga per uso personale, che è stata sequestrata, sono stati effettuati controlli in viale Lombardia, con 15 conducenti sottoposti ad alcoltest, tutti con esito negativo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sicurezza, agenti sulle strade. Scatta il pattugliamento notturno

Notizie correlate

Scatta il lavaggio notturno delle strade: divieti e controlli fino a maggioA Trento torna il lavaggio notturno delle strade e con esso anche divieti di sosta e possibili sanzioni.

Stazione, rebus sicurezza: ridotto l’orario notturno senza il presidio Polfer e altri 5 agenti in arrivoRimini, 3 aprile 2026 – Stazione senza presenza della Polfer nella notte, ma solo a tempo determinato.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Sicurezza, agenti sulle strade. Scatta il pattugliamento notturno; Più sicurezza e controlli a San Donato; Un altro incidente sulle strade, agente di sicurezza investito a Landquart; Sicurezza, Sigismondi (FdI): 70 nuovi agenti nelle carceri d’Abruzzo.

Sicurezza, agenti sulle strade. Scatta il pattugliamento notturnoCologno, via alla stagione del terzo turno. La novità è l’estensione dell’orario di servizio anche oltre l’una ... ilgiorno.it

Sicurezza stradale, vigili urbani di Firenze vanno nelle scuoleGli agenti della polizia municipale di Firenze diventano istruttori nelle scuole. È uno dei punti cardine del nuovo progetto 'Sobri e salvi alla meta', volto a contrastare la guida in stato di ebbrezz ... ansa.it

"Non cercava la sicurezza, cercava la vita": il ricordo personale di chi conobbe Alex Zanardi e la sua ostinazione a vivere - facebook.com facebook

“Il teatro salva la vita”: a Rieti la sicurezza sul lavoro sale sul palcoscenico x.com