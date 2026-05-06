Durante gli Internazionali BNL d’Italia, Jannik Sinner è stato protagonista di un episodio di insulti rivoltigli da alcuni spettatori, generando una forte reazione tra presenti e commentatori. Le parole offensive sono state udite durante una sessione di gioco, attirando l’attenzione dei media e scatenando un dibattito sulla condotta dei tifosi. La procura ha avviato verifiche per identificare chi ha rivolto gli insulti.

È il volto del tennis mondiale e l’uomo più atteso agli Internazionali BNL d’Italia, ma il nome di Jannik Sinner finisce al centro delle polemiche ancora prima di scendere in campo. Numero uno del ranking ATP e protagonista di una stagione straordinaria, Sinner arriverà al Foro Italico per debuttare direttamente al secondo turno sabato 9 maggio. Intanto, il campione altoatesino si divide tra allenamenti leggeri e impegni commerciali. Eppure, nelle ultime ore, il suo nome è circolato nella Capitale per motivi ben lontani dallo sport. Nei pressi dell’impianto romano sono comparsi adesivi con insulti omofobi rivolti proprio al tennista azzurro. A documentare l’episodio è stato il giornalista Andrea Prandi, che ha pubblicato sui social alcune immagini dei messaggi offensivi.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sei un ro*****”. Insulti contro Sinner a Roma, esplode lo scandalo: è bufera, cosa succede

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