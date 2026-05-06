Rsu per la prima volta si elegge una rappresentanza alla Laumas di Montechiarugolo

Per la prima volta, alla Laumas di Montechiarugolo si sono svolte le elezioni per la rappresentanza sindacale unitaria. La Fiom Cgil Parma ha ottenuto la maggioranza dei voti tra i circa 60 lavoratori dell’azienda, leader mondiale nella produzione di componenti per la pesatura industriale. La partecipazione alle urne ha superato il 93%, segnando un’affluenza record per questa consultazione. Questa elezione rappresenta un nuovo momento per il rapporto tra i dipendenti e la rappresentanza sindacale.