Rsu per la prima volta si elegge una rappresentanza alla Laumas di Montechiarugolo
Per la prima volta, alla Laumas di Montechiarugolo si sono svolte le elezioni per la rappresentanza sindacale unitaria. La Fiom Cgil Parma ha ottenuto la maggioranza dei voti tra i circa 60 lavoratori dell’azienda, leader mondiale nella produzione di componenti per la pesatura industriale. La partecipazione alle urne ha superato il 93%, segnando un’affluenza record per questa consultazione. Questa elezione rappresenta un nuovo momento per il rapporto tra i dipendenti e la rappresentanza sindacale.
Con una partecipazione straordinaria al voto (circa il 93%) la Fiom Cgil Parma elegge per la prima volta alla Laumas di Montechiarugolo, azienda di circa 60 dipendenti, leader mondiale in componentistica per la pesatura industriale, la propria Rsu. “É un ottimo risultato che dà continuità.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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