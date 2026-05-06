Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 6 maggio 2026. Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Un faccia a faccia sul futuro della politica italiana tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci sarà al centro del nuovo appuntamento di oggi. Nel corso della serata, un’ampia pagina sarà dedicata al caso Garlasco, dopo gli ultimi sviluppi della vicenda che hanno portato alla convocazione in Procura di Andrea Sempio, Marco Poggi, Paola e Stefania Cappa.🔗 Leggi su Tpi.it

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