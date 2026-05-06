Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Da tpi.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 6 maggio 2026. Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Un faccia a faccia sul futuro della politica italiana tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci sarà al centro del nuovo appuntamento di oggi. Nel corso della serata, un’ampia pagina sarà dedicata al caso Garlasco, dopo gli ultimi sviluppi della vicenda che hanno portato alla convocazione in Procura di Andrea Sempio, Marco Poggi, Paola e Stefania Cappa.🔗 Leggi su Tpi.it

realpolitik tutto quello che c8217232 da sapere sulla puntata di oggi
© Tpi.it - Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Referendum giustizia, Di Pietro: Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì

Video Referendum giustizia, Di Pietro: Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Realpolitik: Giorgia Meloni: Mi fido del ministro Nordio per quello che riguarda la conferma della grazia Video; Realpolitik: Puntata del 29 aprile Video; Realpolitik: Una notte da escort Video; Realpolitik: Augusta Montaruli: Il Governo non può avere una responsabilità in questo procedimento Video.

realpolitik tutto quello cheRealpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggiRealpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming del programma in onda stasera, 6 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Le info ... tpi.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.