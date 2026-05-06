A New York, Ray-Ban House ha inaugurato un nuovo spazio che va oltre la semplice boutique. L’ambiente combina elementi di casa, palco e archivio, creando un luogo in cui esposizioni e oggetti si alternano in un contesto urbano. L’apertura mira a offrire un’esperienza diversa, unendo elementi di design e cultura in un ambiente che invita i visitatori a esplorare e scoprire.

A confermarlo è la stessa struttura: una villetta a schiera a due piani, situata all'angolo tra Prince e Lafayette, dove tutto appare come un unico flusso continuo, quasi cinematografico. Superfici metalliche, soffitti a specchio, pavimenti rosso intenso, una cucina al centro che fa parte dell'esperienza. Qui, tra un ambiente e l'altro vivono gli occhiali affiancati da vinili, libri e oggetti. L'universo Ray-Ban è presente, ma non si impone. Le icone classiche convivono con le forme sperimentali dei Ray-Ban Studios, silhouette che ampliano il linguaggio del marchio rendendolo più incisivo, più istintivo. Al piano superiore, dietro un ingresso nascosto, lo spazio si restringe.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ray-Ban House ha aperto le sue porte (e che porte) a New York

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